Polizei Peine beendet Fahrt auf Kleinkraftrad

Ohne gültiges Kennzeichen und ohne Fahrerlaubnis: Am Mittwoch, 14.10 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung im Lehmkuhlenweg in Peine einen 25-jährigen Lehrter mit seinem Kleinkraftrad. Die Beamten stellten fest, dass keine gültigen Versicherungskennzeichen angebracht waren, so die Polizei. Zudem sei der 25-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm sei die Weiterfahrt untersagt worden, mehrere Strafverfahren seien die Folge.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder