Peine – Arbeitsmaschine brennt – niemand verletzt

Polizei und Feuerwehr Peine wurden am Donnerstag um 9.45 Uhr wegen einer Rauchentwicklung in einem Produktionsgebäude an der Pelikanstraße in Peine alarmiert. Es stellte sich heraus, dass eine Arbeitsmaschine in dem Gebäude in Brand geraten war, so Polizeisprecherin Stephanie Schmidt. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr habe die Maschine aus dem Haus gebracht werden können, bevor es zu einem Gebäudeschaden gekommen sei. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt, so Stephanie Schmidt weiter. Zur Schadenshöhe könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

