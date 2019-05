Ein Dieb stahl am Donnerstagnachmittag in Bodenstedt Bargeld und Bankkarten. Symbolfoto

Peine. Gelegenheit macht Diebe. Als am Donnerstagnachmittag eine Haustür in Bodenstedt angelehnt ist, schlägt ein Einbrecher zu.

Haustür steht in Bodenstedt offen – Einbrecher nutzt Gelegenheit

Am Donnerstag nutzte zwischen 15:30 Uhr und 17:50 Uhr ein bislang unbekannter Täter die Gelegenheit, über eine angelehnte Haustür in ein Einfamilienhaus im Vallstedter Weg in Bodenstedt zu gelangen, berichtet die Polizei.

Bargeld und Bankkarten

Im Wohnhaus durchsuchte er einen Rucksack und entwendete Bargeld und Bankkarten. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe beträgt etwa 200 Euro.