Mehrum. In Mehrum geraten mehrere Strohballen in Brand. Die Gründe sind bisher unbekannt – es entstand ein hoher Schaden von knapp 15.000 Euro.

Am Donnerstag gerieten gegen 18:30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen diverse Strohballen in der Triftstraße in Mehrum in Brand. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Sachschaden von 15.000 Euro

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede, Telefon 05172/ 410930, in Verbindung zu setzen.