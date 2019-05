EU-Wahl – kaum Wahlpartys in Peine

Wird es nichts zu feiern geben? Diesen Eindruck kann man nach einer Abfrage bei den großen Parteien bekommen, ob sie zur Europawahl an diesem Sonntag öffentliche Wahlpartys anbieten. Nur die SPD und die Grünen kündigten auf Nachfrage unserer Zeitung an, zu einer öffentlichen Wahlveranstaltung einzuladen. Vertreter der Kreis-CDU wollen vor Ort den Ausgang der Bürgermeister-Wahl in Wendeburg verfolgen. Die SPD hat am Sonntag ab circa...