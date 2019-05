Unbekannter durchtrennt in Peine Bremsleitung von Firmen-PKW

Ein unbekannter Täter hat am Freitag im Zeitraum von 5.45 bis 14 Uhr den Bremsschlauch eines Audi, der an der Ilsenburg in Essinghausen auf einem Betriebshof abgestellt war, durchtrennt. Glücklicherweise erkannte der Geschäftsführer dies, bevor er den Firmenwagen in Bewegung setzte, und konnte so einen eventuellen Verkehrsunfall vermeiden, teilt die Polizei mit. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter

(05171) 999-0

zu melden.