Sicherheitsdienst und Hoffestbesucher schlagen sich in Peine

Peine. Sie geraten beim Härke-Hoffest aneinander. Auch an der St. Jakobikirche und am Pulverturmwall fliegen am Wochenende die Fäuste.

Zwei Körperverletzungen hat die Polizei Samstagnacht im Stadtgebiet von Peine verzeichnet. Auf dem Brauerei-Hoffest gerieten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und ein Besucher aneinander. Neben dem Austausch von „ verbalen Nettigkeiten“ kam es auch zu wechselseitigen Körperverletzungen, teilt die Polizei mit. Sie fertigte mehrere Strafanzeigen.

Jakobi-Kirche: Mann erleidet Kopfplatzwunde

Auch im Bereich der St. Jakobikirche gerieten mehrere Männer in Streit. Dabei ging ein 36-jähriger Peiner zu Boden. Bei dem Sturz zog sich der Mann eine Kopfplatzwunde zu, die im Krankenhaus Peine behandelt werden musste.

Vier Personen prügeln sich am Pulverturmwall

Darüber hinaus gab es bereits am Freitag gegen 21.45 Uhr eine Schlägerei am Pulverturmwall. In der Nähe einer dortigen Kneipe gerieten laut Polizei vier Personen in einen Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Erst mit einem verstärkten Aufgebot an Polizisten konnte die Situation beruhigt werden, heißt es im Polizeibericht. Eine der Personen wurde durch einen Schlag leicht am Kopf verletzt und musste ins Klinikum gebracht werden. Der Täter flüchtete unerkannt. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter

(05171) 999-0

zu melden.