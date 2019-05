Hauseigentümer ertappt Einbrecher in Peine und wird verletzt

Unbekannte Täter sind am Montag gegen 0.40 Uhr in ein Einfamilienhaus im Nachtigallenweg eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Sie gelangten über ein aufgebrochenes Fenster in den Anbau des Hauses. Von dort gelangten sie über den Keller in das angrenzende Wohnhaus und durchsuchten die Wohnräume....