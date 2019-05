Täter versuchen in Einfamilienhaus in Peine einzubrechen

Unbekannte Täter haben am Montag gegen 3.20 Uhr versucht in ein Einfamilienhaus in der Rosenstraße einzubrechen. Sie konnten jedoch die Haustür nicht aufbrechen und flohen in unbekannte Richtung, wie die Polizei berichtet. Zur Schadenshöhe können die Beamten derzeit keine Angaben machen.