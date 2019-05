Peine: Unbekannte brechen in Schule ein

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Schule in der Theodor-Heuss-Straße in Peine eingebrochen.

Wie Polizeisprecherin Stephanie Schmidt mitteilte, gelangten die Unbekannten über ein Kellerfenster in das Gebäude. Aus bislang ungeklärten Gründen flüchteten sie demnach allerdings aus dem Gebäude, ohne in weitere Räume einzubrechen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde bei dem Vorfall nichts gestohlen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf circa 200 Euro.