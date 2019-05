Peine. Der Wagen stand in der Kommerzienrat-Meyer-Allee. Sachschaden: rund 300 Euro.

Unbekannte Personen haben in der Zeit zwischen Sonntag, 20.15 Uhr, und Montag, 12.15 Uhr, einen in der Kommerzienrat-Meyer-Allee in Peine geparkten VW Golf mit Farbe beschmiert. Dies teilte Polizeisprecherin Stephanie Schmidt mit.

Der Sachschaden beläuft sich demnach auf rund 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Peine in Verbindung zu setzen: (05171) 9990.