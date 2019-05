Der Unfall ereignete sich am Montag um 13.50 Uhr.

Peine. Die PKW-Fahrerin wollte von der B 65 in Richtung Ilsede abbiegen – und blieb in der Fahrbahnmitte stehen. Dies bemerkte ein 40-jähriger zu spät.

Verkehrsunfall in Peine – 38-jährige leicht verletzt

Eine 38-jährige Autofahrerin aus Ilsede ist am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der Ilseder Straße in Höhe B 65 in Peine leicht verletzt worden.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Stephanie Schmidt wollte die 38-Jährige um 13.50 Uhr aus Richtung Stahlwerkbrücke kommend von der B 65 links auf die Ilseder Straße in Richtung Ilsede abbiegen. Demzufolge blieb sie in der Fahrbahnmitte nochmals stehen, um sich zu vergewissern, dass kein Fahrzeugverkehr mehr aus Richtung Peine kam.

Dies bemerkte ein hinter ihr fahrender 40-jähriger Peiner laut Polizei zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug auf den PKW der Ilsederin auf. Die 38-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Bei dem Unfall entstand überdies ein Sachschaden in Höhe von circa 9000 Euro, wie Schmidt weiterhin mitteilte.