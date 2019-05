Zweidorfer Herrenverein erkundet Bremerhaven

Pünktlich traf die Gruppe am Auswanderer-Haus in Bremerhaven ein. „Die Führung begann mit den Anfängen der Auswanderungswelle. Abschied nehmen, Unterkunft während der Überfahrt, Ankunft in Amerika und der Verbleib der Auswanderer in der neuen Welt waren die Themen der Führung“, teilt der Verein mit.

Nach dem Mittagsessen stand eine Stadt- und Hafenrundfahrt auf dem Programm. Ein Stadtführer erklärte, wie der Betrieb des viertgrößten Überseehafen Europas funktioniert. Gegen 16 Uhr ging es wieder auf die Heimreise. Organisiert hatten die Tagesfahrt Horst Fahl und Gerhard Pachur. Die nächste Reise soll die Vereinsmitglieder dann 2020 nach Papenburg zur Meyer-Werft führen.