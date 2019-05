Autodieb liefert sich Verfolgungsjagd und baut Unfall

Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Mittwochmorgen gegen 0.35 Uhr einen im Meisenweg abgestellten Audi Q5 gestohlen. Die Eigentümer des Fahrzeugs wurden allerdings auf den Diebstahl aufmerksam und nahmen unmittelbar mit einem anderen Fahrzeug die Verfolgung auf. Zeitgleich wurden mehrere Streifenwagen entsandt, die das Fahrzeug kurze Zeit später auf der B1 ausfindig machten. Der Fahrer flüchtete von Groß Lafferde kommend in Richtung Bettmar und kam kurz vor dem Ortseingang nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW kam in einem Straßengraben zum Stehen. Der Täter flüchtete in ein angrenzendes Feld-/Waldgebiet. Obwohl dies sofort umstellt und abgesucht wurde und ein Polizeihubschrauber angefordert wurde, konnte der Täter flüchten.

An dem Fahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden von 7000 Euro. Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Peine unter

(05171) 9990

in Verbindung zu setzen.