Peiner soll Bank in Hoheneggelsen überfallen haben

. Einen schnellen Fahndungserfolg verbucht offenbar die Polizei: Nach eigener Aussage hat sie einen Mann aus Bosnien-Herzegowina festgenommen, der am Freitag an einem Bankraub in Hoheneggelsen (Landkreis Hildesheim) beteiligt gewesen sein soll. Der 25-Jährige, der in Untersuchungshaft sitzt, soll laut Hildesheimer Polizei in Peine gewohnt haben.

Überfallen haben der Polizei zufolge zwei Täter am Freitag gegen 12.05 Uhr die Sparkassenfiliale an der Hauptstraße in Hoheneggelsen. „Den Ermittlungen zufolge waren die beiden Männer in der Filiale mit schwarzen Motorradoveralls und dunklen Motorradhelmen bekleidet, so dass ihre Gesichter verdeckt waren“, teilt die Hildesheimer Polizei weiter mit: Die Räuber hätten die Bediensteten mit Handfeuerwaffen bedroht, so dass ihnen ein fünfstelliger Betrag ausgehändigt worden sei.

Die Täter seien dann aus der Bank gestürmt und auf eine Person gestoßen, die so getan habe, als ob sie mit ihrem Mobiltelefon die Polizei rufen oder Videoaufnahmen machen wollte – die Räuber entrissen dem Mann daher das Mobiltelefon und warfen es in ein Gestrüpp. Auf einem weißen Motorrad ohne Kennzeichen fuhren sie in Richtung Bettmar (Landkreis Hildesheim). In der Fahndung konnte die Räuber zunächst nicht festgestellt werden. Gegen 12.25 Uhr hat ein ICE-Lokführer ein brennendes Fahrzeug nahe der Kreisstraße 215 in Feldbergen gemeldet. „Die Überprüfung ergab, dass dort ein weißes Motorrad ohne Kennzeichen angezündet worden ist“, führt die Polizei aus. Wie sie schließlich auf den Peiner gekommen ist, teilt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mit.