Am Grillplatz am Eixer See hatten sich am Donnerstagmittag zwei Familien eingerichtet – mit Shisha (mit Erdbeergeschmack) und Grill. „Natürlich räumen wir danach auf!“, kündigten sie an.

Echte Väter am Eixer See

Während die Gläubigen in der Kirche Himmelfahrtsgottesdiensten beiwohnten, waren auch im Kreis Peine schon am Vormittag die ersten Bollerwagen-Truppen mit Alkohol und Musik und guter Laune unterwegs. Schon lange ist das keine Sache mehr für echte Väter oder nur die Jungs.

Am Goltzplatz in Peine treffen wir am Donnerstagmittag schnell die erste Gruppe. Es ist eine Gruppe aus der Region Peine, Altersspanne 18 bis 30 Jahre, die Bollerwagen sind echte Klassiker. „Die sind schon lange dabei“, sagt einer aus der Runde, die ganz offensichtlich mit Alkohol umgehen kann.

Diese Bollerwagen-Truppe aus dem Raum Peine war am „Vatertag“ am Donnerstagmittag am Goltzplatz unterwegs. Schon seit mehr als zehn Jahren machen sie das gemeinsam. Foto: Arne Grohmann

Woher sie sich kennen? „Grundschule, Konfirmandenunterricht, Jugendzentrum...“ Seit mehr als zehn Jahren sei man schon gemeinsam unterwegs am „Vatertag“. Diesmal gehe es zunächst vom Schützenplatz zum Eixer See. Das sei früher anders, besonders länger gewesen. „Da haben wir auch mal 10 bis 45 Kilometer gemacht. Da haben wir uns teilweise überschätzt.“

Einen Namen hat die Gruppe nicht, aber diesmal teilweise eine politische Botschaft mit einer eindeutigen Ablehnung der Partei AfD auf den T-Shirts. „Wichtig nach dieser Wahl!“, sagen einige. In den Vorjahren sei es aber auch mal mit lustigen Hüten oder in Jogginghosen gegangen.

Die Regeln und Auflagen (kein harter Alkohol), die speziell für den Eixer See nach Gelagen und Vermüllung in schlimmen Jahren am Vatertag entstanden, sehen sie ein: „Wenn sich die Leute nicht benehmen können...“

Am Grillplatz am Eixer See treffen wir die ersten echten Väter. Zwei Familien aus Peine haben sich dort eingerichtet, mit Wasserpfeife (Shisha) und Grill. „Wir machen das eigentlich jedes Jahr, mal hier, mal in Salzgitter“, erzählt einer der Väter. „Wir kommen mit dem Auto und bleiben dann hier. Das geht ja nicht anders mit den Kindern.“ Danach werde der Grillplatz natürlich aufgeräumt, es bleibe kein Müll zurück.

Und das Wetter? Am Donnerstagmittag war es nicht kalt, nur bedeckt. „So lange es nicht regnet...“, sagt der Grillmeister. Und sein Mitvater betont, dass es leider zu heiß her gegangen sei in schlimmen Jahren am Vatertag am Eixer See. Deswegen seien die Auflagen und Kontrollen von Ordnungsamt und Polizei „absolut richtig“.

Die DLRG passt am Eixer See auf (von links): Lothar Weichert, Sylvana Neutzer, Clemens Hüther. Aber bei 17 Grad Wassertemperatur und kühler Luft war am Donnerstagmittag niemand im Wasser. Die DLRG-Mitarbeiter hoffen, dass das am Abend nicht übermütige Betrunkene machen. Foto: Arne Grohmann

Dass am und im Wasser nichts passiert, hat die DLRG im Auge. Lothar Weichert, Sylvana Neutzer und Clemens Hüther haben am Donnerstagmittag den Dienst, sitzen vor der DLRG-Garage auf der Bank – und schauen auf den Eixer See, in dem bei 17 Grad Wasser- („...im Flachen“) und 20 Grad Lufttemperatur niemand schwimmt.

Man wisse aber nicht, was kommt. Besonders am Abend, wenn die alkoholisierten Gruppen sich womöglich noch einmal am See treffen. Und dann heißt es, wachsam sein, denn: „Wenn bei dem Wetter jemand ins Wasser geht, muss man sich schon Gedanken machen.“

Die DLRG-Mitarbeiter könnten das niemandem verbieten. Sollte jemand aber auffällig nicht in der Lage sein, sicher schwimmen gehen zu können, werde der auch im Vorfeld möglichst schon angesprochen. Nicht nur im Zusammenhang mit Wasser – zu viel Alkohol passe selten zu irgendwas.

Auf der mittags vollen Terrasse des Gastrobetriebs am Eixer See ist das offensichtlich kein Thema. Die Menschen sind fröhlich, unterhalten sich, lachen, die Kinder spielen am Strand. Und dann ist auch schon einer der Höhepunkte da: Die Spanferkel, die sich zuvor lange über der Flamme gedreht haben, sind fertig. Es ist angerichtet, schnell bildet sich eine lange Schlange mit erwartungsfrohen Menschen mit noch kurzzeitig leeren Tellern in der Hand.

Jetzt geht’s los! Das Spanferkel-Grillen am Eixer See kam sehr gut an. Die Terrasse und auch das Zelt am Strand waren voll besetzt am Donnerstagmittag. Foto: Arne Grohmann