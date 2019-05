Polizei am Abend: Bisher ein „relativ ruhiger“ Vatertag

Still ruht der See – zumindest am Donnerstagmittag. Der Gastrobetrieb am Stand des Eixer Sees war zu diesem Zeitpunkt sehr gut besucht. Das hatte einen Grund: Das Spanferkel auf dem Drehgrill war fertig.

Für die Polizei in Peine, und auch in Salzgitter, stand am Donnerstag gegen 20 Uhr auf Nachfrage unserer Zeitung zur Bilanz zum diesjährigen Vatertag fest: „Wir wissen nicht, was noch kommt...!“ Aber bisher sei es „relativ ruhig“ verlaufen, so die Polizei Peine. Die koordinierende Polizeidienststelle in Salzgitter teilte auf Nachfrage mit: „Es ist in jedem Fall ruhiger als letztes Jahr.“

Für die Polizei ist der Vatertag noch nicht vorbei

Allerdings bleibt die Polizei in hoher Bereitschaft und draußen präsent. Obwohl das Wetter recht kühl ist, gab und gibt es am Vatertag immer wieder einige heiße Gemüter, die erst am späten Abend in ihre negative Form oder Stimmung kommen. Steigt der Alkoholpegel, werden aus Freunden schnell Feinde. Die Polizei kennt das von unzähligen Einsätzen, auch außerhalb der Feiern am Himmelfahrtstag.

Die endgültige Vatertagsbilanz dürfte damit erst am Freitag zu ziehen sein.

Feuerwehr berichtet von Einsätzen bei Klein Ilsede und Broistedt

Die für den Kreis Peine zuständige Leitstelle der Feuerwehr in Braunschweig berichtete am Abend auf Nachfrage unserer Zeitung von eine Verkehrsunfall mit zwei PKW bei Klein Ilsede gegen 15.20 Uhr. Außerdem hätten gegen 14.15 Uhr bei Broistedt Strohballen gebrannt.