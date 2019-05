Die Polizei Peine bittet um Hinweise zu den Vorkommnissen am Donnerstag.

Unbekannte Täter haben am Donnerstag einen VW Golf, der auf einem Garagenhof in der Virchowstraße in Peine abgestellt war, rundherum zerkratzt. Dies teilte Polizeisprecherin Stephanie Schmidt mit. Demnach entstand bei dem Vorfall ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Ein VW Passat im Heideweg in Wendeburg wurde ebenfalls durch Unbekannte zerkratzt. Der Schaden beträgt laut Polizei 1200 Euro.

Die Polizei Peine bittet um Hinweise in beiden Fällen: (05171) 9990.