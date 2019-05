Als es im Peiner Rotherhaus noch um Bücher ging

Peine. Uwe Neubauer erinnert sich an die Beschäftigten in der Buchhandlung – inzwischen ist dort „Miller & Monroe“ auch schon wieder Geschichte.

Um ein geschichtsträchtiges Haus in der Peiner Innenstadt geht es Uwe Neubauer in seiner neuen Folge der „Peiner Eule“: um das „Rotherhaus“. In diesem denkmalgeschützten vierstöckigen Gebäude an der Fußgängerzone (Breite Straße 31) war Jahrzehntelang das Unternehmen Rother (Buchhandlung, Druckerei und Bürobedarf) ansässig, zuletzt betrieben dort Vögele beziehungsweise später „Miller & Monroe“ ein Bekleidungsgeschäft – inzwischen ist auch das für immer geschlossen, die Zukunft des Gebäudes ist unklar. Nach Informationen unserer Zeitung bietet die Volksbank Braunschweig/Wolfsburg (BraWo) in Peine dieses Gebäude im Auftrag des Privateigentümers nicht mehr zum Verkauf an.

Über seine Zeit als Mitarbeiter der Firma Rother schreibt Uwe Neubauer:

Zu Zeiten der Seniorchefin Luise Rother an der Kasse bewältigte damals Frau Fischer viele Jahre die Kundenmasse. Jahrzehntelang waren in der Drucker- und Buchbinderei die beiden Herren Borsum und Wilhelm Lüben mit dabei. Und Herr Hermann aus der Abteilung Büromaschinen konnte dort seine speziellen Kunden intensiv bedienen.

Für den Betrieb und das Privatie sorgten lange Zeit die beiden Damen Mauritz und Phillip für die Sauberkeit. Damit die Kunden das Gekaufte auch bezahlen, kümmerte sich darum Frau Ullrich in sehr vielen Jahren.

Im Verkauf Frau Hannelore Carstens und Frau Horneffer – die beiden Damen machten sich über viele Jahre bei der Kundschaft einen Namen. Auch Frau Kalloch reihte sich in diese Regel ein und passte einfach in die „Damenmannschaft“ rein. Frau Marga Oelkers, die für Chef Erich Rother schrieb und bei ihrer Tätigkeit zu Haus in Handorf blieb, war durch ihre Mitarbeit auf diese Art so unumwunden mit dem Hause Rother immer stark verbunden.

Rother holte sich in den 1980er-Jahren irgendwann ins Haus die Firma Bücher-Bertelsmann – damals ein Mitbewerber, ein angesehener, ein guter. Und verantwortlich für die Abteilung war Urike Söllner.

In der Abteilung Bürobedarf und Papeterie führten damals meistens Damen die Regie: Katja Herbig, Kerstin Mittmann, Iris Draschner, Bettina Wiede, Andrea Mordelt, Birgit Schaltke, Ige Erb und Edith Herde. Sie nenne ich stellvertretend für alle, die viele Jahre – immer für die Kundschaft da – dort beschäftigt waren.

Marianne Peters war im Innendienst-Verkauf der Abteilung Büromaschinen und wusste über viele Jahre die Kunden fachkundig und stets freundlich zu bedienen. Im Buchhandel wirkten Angelika Scheer, Wolf-Dietrich Werner, Stefanie Quindel, Andrea Bratherig, Heike Will und Elisabeth Ziranek.

Und schließlich viele Auszubildende, früher hieß es noch Lehrlinge, lernten für ihren weiteren Lebensweg hoffentlich viele Dinge. Auch die Herren Morholz, Hahnebutt und Donath waren mit dabei und lernten in der Firma Curt Rother für ihr Berufsleben doch so Allerlei.