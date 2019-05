Polizei zieht Bilanz des Vatertags 2019 im Kreis Peine

Peine. Insgesamt „ruhig“, aber es gab auch einen schweren Raubüberfall in Ilsede, Schlägereien und sehr stark betrunkene Radfahrer.

Ob Vatertag oder Himmelfahrt – für die Polizei heißt das höchste Einsatzbereitschaft. Am Freitag, am Tag danach, zog sie eine Bilanz.

Schwerster Vorfall war wohl der Raubüberfall am Donnerstagabend. Zwischen 22.30 und 23 Uhr schlugen laut Polizeiangaben in Ilsede in der Eichstraße, in Höhe des Rathauses, drei männliche, bislang unbekannte Täter auf einen 19- jährigen Ilseder ein. Dieser sei bewusstlos zusammengesackt. Die Täter hätten dann Geldbörse und Mobiltelefon des Ilseders gestohlen.

Opfer schleppt sich in Tankstelle

Am frühen Freitagmorgen habe das schwer verletzte Opfer in einer nahe gelegenen Tankstelle auf sich aufmerksam machen können, so dass Rettungskräfte und Polizei alarmiert wurden.

Die Polizei gab folgende Täterbeschreibung bekannt: „Drei männliche, südländisch aussehende Personen. Einer ist circa 20 Jahre alt, circa 185 Zentimeter groß, schlank, trug an den Seiten abrasierte Haare und einen Bart.“ Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine,

(05171) 9990

, in Verbindung zu setzen.



Schlägereien auf Hüttengelände

Die Polizei berichtet weiter von mehreren Körperverletzungen am Donnerstagabend in Ilsede auf dem Hüttengelände. Zwei 22- und 23-jährige Hohenhamelner hätten einen Streit schlichten wollen und seien daraufhin von zwei 18- und 20- jährigen aus Weyhe angegriffen und geschlagen und leicht verletzt worden.

Weiterhin seien drei Personen von bislang unbekannten Tätern angegriffen und mit Faustschlägen gegen den Kopf leicht verletzt worden. Die Polizei habe mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Mofa-Fahrer in Hohenhameln gegen Helm geschlagen

In Hohenhameln, am Zimmerplatz, habe ein bislang unbekannter männlicher Fußgänger gegen 14.30 Uhr einem vorbeifahrenden 49-jährigen Mofa-Fahrer aus Harsum gegen den Helm geschlagen. Dieser habe einen Sturz verhindern können, sei aber dennoch leicht verletzt worden. Der Täter sei nach dem Vorfall geflüchtet.

Vorfahrt in Handorf missachtet

Einen Verkehrsunfall habe es um 17.40 Uhr in der Straße Rodeberg an der Einmündung zur Dorfstraße in Handorf gegeben. Ein 22-jähriger Radfahrer aus Ilsede habe die Vorfahrt eines aus Richtung Bülten kommenden PKW missachtet. Die Fahrerin, eine 50- Jährige aus Uetze, habe nicht rechtzeitig bremsen können, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der Ilseder sei auf die Motorhaube und anschließend auf den Boden geschleudert worden. „Glücklicherweise erlitt er nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen“, so die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme hätten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Radfahrer festgestellt. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,30 Promille ergeben. Der Ilseder sei mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden.

Betrunkene Radfahrer

Und am frühen Freitagmorgen, um 3.15 Uhr, habe eine Streifenbesatzung in der Schillerstraße in Peine einen 45-jährigen Radfahrer aus Peine kontrolliert. Hier habe nach dem Atemalkoholtest ein Wert von 2,33 Promille festgestanden. Die Folge: eine Blutprobe und eine Strafanzeige.

Polizei: Einsatzkonzept hat sich wieder bewährt

Trotz dieser Vorfälle bezeichnet die Polizei den Verlauf des diesjährigen Vatertags als ruhig. Das Einsatzkonzept der Vorjahre, in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, dem Landkreis und der Stadt Peine, habe sich bewährt.

Das gelte auch für die Maßnahmen im Vorfeld des Feiertages, wie zum Beispiel das eingeschränkte Alkoholverbot am Eixer See. Dafür hatte es auch von Bürgern Zustimmung gegeben.

Auch die niedrige Einschreitschwelle und ein konsequentes Einschreiten gegenüber alkoholisierten Personen habe sich bewährt, um Konflikte in ihrer Entstehung zu unterbinden, so die Polizei.