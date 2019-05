Eine Reise durch die Kulturen auf dem Peiner Marktplatz

. Viele Aktionen für die ganze Familie – das bietet das „Fest der Kulturen“ auf dem historischen Marktplatz in Peine am Samstag.

„Zwei Hüpfburgen, Schmink- und Fotoaktionen, diverse Bastelangebote, Glücksräder und Spielgeräte werden bei den Kindern für beste Unterhaltung sorgen“, verspricht Doris Meyermann für das Organisationsteam. Getreu dem Motto für das Fest – „bunt statt braun“ – sind als Besucher ausdrücklich Menschen verschiedener Nationalitäten willkommen; schließlich sind bei dieser Veranstaltung auch die unterschiedlichsten Kulturen und Staaten vertreten.

Unjter ihnen Amed und die russische Frauengruppe der Peiner Caritas für landestypische Köstlichkeiten. „Wir freuen uns sehr, dass auch die örtlichen Organisatoren der ,Fridays-for-Future’-Bewegung mit dabei sind“, betont die Wedtlenstedterin Doris Meyermann.

Mehr als 30 Organisationen konnten zum Mitmachen gewonnen werden – ehrenamtlich, wie immer. „Wir werden zum Fest den Marktplatz zauberhaft gestalten“, kündigt Doris Meyermann an – mehr wird aber vorerst nicht verraten, denn es soll ja eine Überraschung sein. Stattfinden wird das Event dort am Samstag, 1. Juni, zwischen 11 und 14 Uhr.

Musikalisch wird die Bauchtanzgruppe Marrakesch das Fest um 11 Uhr eröffnen. Das Duo Malve und die Trommelgruppe des Christlichen Vereins junger Menschen (CVJM) Stederdorf schließen sich an. Saydar Atman und Pablo Ardouin unterhalten danach mit landestypischen Liedern, die russische Frauentanzgruppe und die Tanzgruppe Brati mit Volkstänzen. Die „Boppin‘Blue Cats“, die Rockband der Lebenshilfe Peine-Burgdorf, nehmen wieder mit ihrem fröhlichen Rock-and-Roll an dem Event teil, zudem die Kindertrommelgruppe von Christoph Hempel.

Die Schirmherrschaft hat in diesem Jahr Landrat Franz Einhaus (SPD) übernommen. In einem Wettbewerb hat der siebte Jahrgang der Ilseder Realschule Plakate zu dem Fest entworfen – mit dem Siegerplakat wirbt das Event in der Öffentlichkeit: Alle Plakate werden aber bei dem „Fest der Kulturen“ ausgestellt; die Schüler und ihre Lehrerinnen sind am Samstag vor Ort.

Abgesehen von der Fröhlichkeit hat das Fest aber auch eine politische Botschaft: „In Peine ist kein Platz für braunes, nationalistisches und rassistisches Gedankengut“, hebt Doris Meyermann, Grünen-Mitglied im Peiner Kreistag sowie im Vechelder Gemeinderat und im Wedtlenstedter Ortsrat, hervor: „Wir stehen für eine Gesellschaft, in der Judenfeindlichkeit und Rassismus überwunden sind und sich Menschen in gegenseitiger Achtung und Wertschätzung begegnen.“

Weitere Details unter www.bunt-statt-braun-peine.de im Internet.