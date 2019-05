Stadt- und Kreispolitik beraten über Peiner Klinikum

Mit dem Peiner Klinikum befassen sich der Rat der Stadt Peine und der Kreistag am kommenden Freitag.

Peine In den Diskussionen geht es um das millionenschwere Defizit des Krankenhauses und die Zukunft dieser Einrichtung.

. Das millionenschwere Defizit des Peiner Klinikums – es beschäftigt weiterhin die Kreis- und Stadtpolitik. Am kommenden Freitag, 7. Juni, tagen dazu der Kreistag und der Rat der Stadt Peine in getrennten Sitzungen.

„Nachdem die Verwaltungsspitze der Stadt Peine zunächst telefonisch und im Anschluss auch persönlich durch Landrat Franz Einhaus und den Ersten Kreisrat Hennig Heiß über die aktuelle Entwicklung zum Klinikum Peine unterrichtet wurde, haben wir dem Wunsch des Landrats entsprochen und umgehend zu Sondersitzungen des Verwaltungsausschusses und des Rates am kommenden Freitag eingeladen“, schildert die Peiner Stadtsprecherin Petra Neumann. Dazu der Peiner Bürgermeister Klaus Saemann: „Rat und Verwaltung werden in den kommenden Tagen noch nähere Informationen benötigen, um in den anstehenden Sitzungen den Sachverhalt zu erörtern und aus Sicht der Stadt bewerten zu können. Wichtig sowohl für die Öffentlichkeit, wie auch für alle Entscheidungsträger wird sein, dass die Verantwortlichen des Klinikums und die extern eingeschalteten Experten schnellstens eine tragfähige Perspektive für den Standort Peine aufzeigen. Denn nur dadurch lassen sich weitere Verunsicherungen vermeiden, die dem Klinikum unnötig schaden würden“.

Der Rat der Stadt Peine tritt am Freitag, 7. Juni, um 17 Uhr öffentlich im großen Sitzungssaal im Rathaus zusammen; die Kreistagssitzung beginnt an dem Tag um 16.30 Uhr.