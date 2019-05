Ambulante Hilfe freut sich: 1450 Euro für Peiner in Notlagen

. Mit einem Besuch in den neuen Räumen der Ambulanten Hilfe an der Werderstraße in Peine haben Bürgerkönig Arnd Laskowski und Härkeausschank-Geschäftsführer Marc Hesselink eine Spendenübergabe verbunden. 1450 Euro waren bei der Tombola zum Bürgerkönigsball und bei der Aktion „Gewinn ein Essen mit dem Bürgerkönig“ des Härkeausschanks zusammengekommen.

Bärbel Schuster und Jenny Thiele, Sozialpädagoginnen der Ambulanten Hilfe, freuten sich sehr über die großzügige Unterstützung. „Wir betreuen wohnungslose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen. Dazu gehört auch, dass wir immer mal wieder Veranstaltungen wie unser Frühlingsfrühstück, Sommerfeste und eine Weihnachtsfeier anbieten. Für die meisten Menschen ist so etwas selbstverständlich, für unsere Klienten aber nicht. Wir versuchen so, ihnen ein Stück normalen Alltag zu ermöglichen“, erklären die beiden. So soll auch die Spende unter anderem für die Freizeitgestaltung eingesetzt werden. Für Laskowski und Hesselink war schnell klar, dass sie dies mit ihren Spenden unterstützen wollten.