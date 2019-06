Peiner Weltladen: Unternehmen zu Arbeitsrechten zwingen

. „Ob T-Shirt, Tasche oder Tee – viele der täglich genutzten Produkte werden in armen Ländern hergestellt, um sie in Deutschland günstig anbieten zu können“: Darauf macht der Verein „Weltladen Peine“ aufmerksam: „Doch damit wir in der Bundesrepublik billig einkaufen können, müssen Menschen in den...