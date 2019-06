Fest der Kulturen in Peine – eine bunte Werbung für Toleranz

Tanzvorführungen sorgen beim Fest der Kulturen am Samstag in Peine für Unterhaltung.

. Debüt beim Fest der Kulturen am Samstag in Peine: Zum ersten Mal bekennen sich die Peiner auf dem historischen Marktplatz zu einer bunten Gesellschaft an der Fuhse.

Das „Bündnis für Toleranz“ hat als Organisator einmal mehr viele Akteure zusammengebracht, um ein farbiges Zeichen gegen Rassismus und Nationalismus zu setzen. So geht es auch nach dem Wechsel von der Bahnhofstraße auf den Marktplatz bunt und multikulturell zu: Der neue Standort bietet aber nicht nur ein schöneres Ambiente, sondern auch die Gelegenheit, die Angebote und Stände der Akteure in einem Kreis rund um die Bühne als Zentrum zu positionieren.

Als Zeichen der Toleranz und des globalen Miteinanders schwebt über allen Ständen eine Weltkugel. Diese, betont die Wedtlenstedterin Doris Meyermann vom „Bündnis für Toleranz“, sei auch noch umweltfreundlich aus recyclingfähigem Latex gefertigt.

Lokale Aktivisten wie der Verein Familien für Familien, die jungen Akteure der „Fridays-for-Future-Bewegung“ sowie Aktive aus Sozialverbänden wie der Caritas, dem Deutschen Roten Kreuz und dem Paritätischen haben bei dem Fest ein Angebot für die Besucher vorbereitet. Mit dabei sind auch Industriegewerkschaft (IG) Metall und die Gewerkschaft Verdi sowie politische Parteien von den Linken über SPD und Grüne bis hin zur CDU.

Auf und vor der Bühne geht es wie drumherum auf eine Reise durch die Kulturen: Zur Eröffnung tanzen die Frauen der Bauchtanzgruppe Marrakesch aus Woltorf. Das Duo Malve und die Trommelgruppe des „Christlichen Vereins junger Menschen“ (CVJM) Stederdorf untermalen das Fest mit den Klängen der Bandura und Trommeln. Später hat noch die Russische Frauentanzgruppe ihren Auftritt. Die „Boppin‘Blue Cats“, Rockband der Lebenshilfe Peine-Burgdorf, spielen fröhlichen Rock’n’Roll.

Kulinarisches gibt es beispielsweise von der Russischen Frauengruppe unter dem Dach der Caritas, die zum Teil erst vor Ort selbstgemachte Speisen anbieten. „Wir haben typische Süßspeisen, aber auch Herzhaftes dabei“, sagt Diana Eifert von der Gruppe. Nur wenige Schritte weiter erinnert Amnesty International (ai) daran, dass es bei weitem nicht überall auf der Welt so tolerant und offen wie in der Bundesrepublik Deutschland zugeht: „Wir sammeln Unterschriften für Petitionen gegen Straflager in Nordkorea oder Menschenrechtsverletzungen in Venezuela“, sagt Aktivistin Marlene Vogelsang, die gleich zum Stand der „Fridays-for-Future-Bewegung“ weiter eilt, wo sie auch aktiv ist.

Das Bündnis Familien für Familien präsentiert das Projekt „Talk am Beet“: Das ist ein niedrigschwelliges Angebot für Migranten zum Erleben der deutschen Sprache im Projekt-Garten des Vereins. Das Besondere: Da der Garten auch sehr kinderfreundlich angelegt ist, wird gleichzeitig eine Kinderbetreuung angeboten, sagt Dr. Anna Friedrich vom Bündnis.

Peines Superintendent Dr. Volker Menke spricht sich gegen Intoleranz aus: Symbolisch legt er sich dabei eine bunte Fahne mit den Regenbogenfarben der italienischen Friedensbewegung mit den Worte „Peace“ (Frieden) um. Er mahnt: Die Stimmung in Deutschland werde kühler – es könne nicht sein, dass Juden empfohlen werde, auf das Tragen der traditionellen Kopfbedeckung der Kippa zu verzichten.