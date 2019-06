Täter stehlen Bargeld aus Gymnasium in Groß-Ilsede

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, in ein Schulgebäude in der Straße „Am Schulzentrum“ eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Dort brachen sie mehrere Schränke auf und entwendeten Bargeld. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe...