Peiner Hip-Hop-Tänzerinnen belegen 3. Platz bei Meisterschaften

Bei den Norddeutschen Hip-Hop-Meisterschaften in Bad Oldesloe ertanzten sich 22 Tänzerinnen der Hip-Hop Formation B. Unique aus der Tanzschule Wiesreckerin auf den dritten Platz in der Meisterklasse, heißt es in einer Mitteilung der Tanzschule. Das Team, dass von Jana Schoeler trainiert wird,...