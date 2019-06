Eva Maria Allert ist neue Leiterin des Medienzentrums Peine.

Die ersten Wochen an ihrem neuen Wirkungsort im Kreishaus in Peine hat Eva-Maria Allert (47) bereits absolviert. Nach fast 20 Jahren in ihrem Beruf und verschiedenen Leitungstätigkeiten in drei Stadtbüchereien – Laatzen, Höxter und Hameln – hat sie Anfang Mai die neue Stelle als Leiterin des...