Peiner Tierschutzverein – neue Leitung, viele Pläne

Handwerker bieten ihre Hilfe an, Bürger stehen mit Geld- und Futterspenden an der Tür und die Stimmung bei den Mitarbeitern ist wieder bestens: So schildert Hansgünter Kleffmann, Vorsitzender des Peiner Tierschutzvereins, die positive Entwicklung im Peiner Tierheim. Wie berichtet, hat er als neues Führungsteam zwei gleichberechtigte Leiterinnen eingesetzt, Heike Brakemeier, die bisherige stellvertretende Leiterin und Sandra Pappermann,...