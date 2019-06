Ein bislang unbekannter Fahrer hat nach Polizeiangaben am Samstag zwischen 12.10 und 12.35 Uhr vermutlich beim Wenden ein vor einer Garage an der Stormstraße in Peine geparktes Auto beschädigt. Ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von zirka 2500 Euro zu kümmern, sei der Verursacher geflüchtet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter

(05171) 9990

in Verbindung zu setzen.