Peine. Der Einbruch ereignete sich an der Virchowstraße in Peine. Die Schadenshöhe ist noch nicht klar.

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben zwischen Freitag, 13.45 Uhr, und Montag, 7 Uhr, durch ein Kellerfenster in die Büroräume eines Gebäudes an der Virchowstraße in Peine eingedrungen. Sie entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld und Autoschlüssel, so die Polizei. Zur Schadenshöhe könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise unter

(05171) 9990

.