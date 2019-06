Essinghäuser wollen nicht für Straßenbeleuchtung zahlen

Auf welchen Straßen in Essinghausen gilt Tempo 30 und wo nicht? Dass dies vielen Autofahrern nicht klar ist, bemängelten die Teilnehmer des Besuchs des Ortsrats Essinghausen/Duttenstedt in der Brentanostraße in Essinghausen. „In der Straßenverkehrsordnung ist das klar geregelt: Das Schild 30-Zone...