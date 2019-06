Nachwuchs vom TSV Arminia Vöhrum gewinnt erneut Bambini Cup

Bei perfektem Fußballwetter wurde unter dem Motto „10 Teams zum 10.“ der zehnte Bambini Cup der Stadtwerke Peine in Vöhrum ausgetragen. Mehr als 100 Zuschauer verfolgten die spannenden Spiele der kleinsten Kickerinnen und Kicker und feuerten die Teams lautstark an, heißt es in der...