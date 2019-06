Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte nach Polizeiangaben zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag 14.40 Uhr, einen an der Straße „Am Werderpark“ in Peine in Höhe des Spielplatzes geparkten BMW. Das Fahrzeug wurde sowohl am linken Außenspiegel als auch am linken hinteren Kotflügel beschädigt, heißt es im Polizeibericht. Der Fahrer sei geflüchtet, ohne sich um den Schaden in Höhe von zirka 4000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gesucht.

Hinweise:

(05171) 9990

.