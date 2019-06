Motorradfahrer bei Unfall bei Sophiental leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall hat sich nach Polizeiangaben am Dienstag um 19 Uhr auf der Landesstraße 321 zwischen Peine und Sophiental ereignet. Ein 27- jähriger Hannoveraner kam kurz vor der Ortseinfahrt Sophiental mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den angrenzenden Grünstreifen und kam letztendlich im Straßengraben zum Stehen, heißt es im Polizeibericht. Bei dem Unfall habe sich der Fahrer leichte Verletzungen zugezogen und sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Motorrad habe abgeschleppt werden müssen. Es sei Schaden in Höhe von zirka 2500 Euro entstanden.

