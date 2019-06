Offene Pforte Peine – drei Gärten sind zu sehen

In der Reihe der Offenen Pforte Peine sind am Wochenende gleich drei Gärten geöffnet und es gibt viel zu sehen. Zu einer Entdeckungsreise laden Rosemarie und Wolfgang Gemba am Samstag, 9. Juni, in Edemissen ein. Besucher können sich dort in einem mittelgroßen Naturgarten mit kleinem Teich,...