Peiner Highland Gathering 2020 eine Woche später

Peine. Gefeiert wird nun am zweiten Maiwochenende (9. und 10. Mai). Und: Das Muttertagskonzert erklingt ausnahmsweise auf dem Marktplatz.

Das Highland Gathering in Peine wird traditionell am ersten Mai-Wochenende gefeiert – allerdings muss im nächsten Jahr eine Ausnahme diese Regel bestätigen, heißt es in einer Mitteilung des Peine Marketings.

Hintergrund: Immer donnerstags und freitags vor dem Fest werden die Stände, Zelte und Bühnen aufgebaut. Da der Feiertag des 1. Mai 2020 jedoch auf einen Freitag fällt, ist ein reibungsloser Aufbau nicht möglich. Aus diesem Grund muss das wohl größte Schottenfest in Deutschland aufs zweite Wochenende verschoben werden, so das Peine Marketing weiter.

Ebenfalls traditionell laden dann am Sonntag die Spielmannszugsgemeinschaft Peiner Freischießen und der Kulturring zum Muttertagskonzert in den Stadtpark ein. Zeitgleich beides am selben Ort zu präsentieren, ist jedoch nicht möglich.

Mitglieder des Scottish Culture Club und der Spielmannszugsgemeinschaft trafen sich jetzt zu einem Gespräch über diese Problematik und beschlossen, die Verlegung des Muttertagskonzerts auf Peines historischen Marktplatz. „Wir danken der Spielmannszugsgemeinschaft für diese einfache Lösung und die verständnisvolle Unterstützung“, wird Ernst-August Horneffer, Vorsitzender des Scottish Culture Clubs, zitiert.

Für 2020 gilt damit: Das Muttertagskonzert erklingt ausnahmsweise auf dem Marktplatz, das Highland Gathering wird ausnahmsweise am zweiten Maiwochenende (9. und 10. Mai) gefeiert.