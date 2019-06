Gebraut in Peine – frisches Härke-Pils fürs Freischießen

Damit zum Freischießen in Peine der Gerstensaft in ausreichender Menge gezapft werden kann, wird jetzt bei Härke frisches Pils gebraut. Dafür sorgte die Freischießen-Königsrunde persönlich: Bürgerkönig Arnd Laskowski (vorn) startet im Leitstand per Mausclick den Brau-Prozess; im zweiten Schritt gab Junggesellenkönig Christian-Philipp Weitling das Malz-Schrot hinzu, so dass die Maische angesetzt werden konnte.