Bodenstedterin hilft Flüchtlingen auf Samos

Das Flüchtlingscamp auf der griechischen Insel Samos – es ist einst angelegt worden für 600 Menschen, inzwischen leben dort mehr als 3000 Flüchtlinge. „Die Bedingungen in dem Camp sind grausig“, schildert Victoria Lies aus Bodenstedt, die einen Monat in dem Flüchtlingslager verbracht hat. Die 24-Jährige, die 2013 am Vechelder Gymnasium ihr Abitur abgelegt hat und derzeit in Berlin Jura studiert, hat den Flüchtlingen in dem Camp...