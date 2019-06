In der Zeit zwischen Mittwoch, 19.45 Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in zwei PKW aufgebrochen, die im Hirsekamp und Weizenkamp in Peine-Stederdorf abgestellt waren. Aus den Fahrzeugen entwendeten sie die fest eingebauten Navigationsgeräte und verursachten somit einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro, wie die Polizei mitteilt.

