Im Kreis Peine gab es viele Mühlen - heute hilft Motorkraft

. „Müller“ lautet der häufigste deutschsprachige Nachname mit einer langen Geschichte. Spielte der Beruf des Müllers in früheren Zeiten eine wichtige Rolle, so wird er heute kaum noch in seiner Tradition ausgeübt. Neben den von Müllern betriebenen Wassermühlen, die auf ein Fließgewässer angewiesen...