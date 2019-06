Gewitter beschert Peiner Einsatzkräften viel Arbeit

Das Gewitter und der heftige Wind in der Nacht zu Samstag hinterließen einige Schäden. Wie die Polizei berichtet, musste die Feuerwehr wegen der überfluteten Vöhrumer Straße in Telgte ausrücken und verstopfte Gullyschächte reinigen. Am Florentineweg in Berkhöpen stürzte ein Ast auf ein geparktes...