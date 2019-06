Mehrere Einbrüche in Stadt und Landkreis Peine

Die Polizei berichtet von mehreren Einbrüchen in Stadt und Landkreis Peine. So wurde in der Nacht zu Freitag in die Kindertagesstätten in Lengede, An der Kippe, Vechelde Breslauerstraße sowie in Dungelbeck und Wahle eingebrochen. Vergeblich versuchten unbekannte Täter die Eingangstüren des...