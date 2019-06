Peine droht Unwetter mit Starkregen und Hagel

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Vorab-Warnung vor Unwetter und schwerem Gewitter für das Gebiet des Landkreises Peine an diesem Dienstag herausgegeben. Die Warnung gilt für den Zeitraum von zunächst 17 Uhr bis Mittwochfrüh, 3 Uhr. Am späteren Nachmittag und Abend kommen demnach von Süden her...