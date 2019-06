Feuerwehr rettet Menschen aus brennendem Haus in Abbensen

Das schnelle Eingreifen von Feuerwehr und Polizei bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Edemissen-Abbensen in der Nacht zum Pfingstmontag hat einem Bewohner offenbar das Leben gerettet. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Abbensen sowie Polizeibeamte konnten die Person rechtzeitig...