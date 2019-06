Meerdorfer haben großes Interesse an Glasfaseranschluss

Das Interesse der Bürger an Glasfaseranschlüssen ist riesengroß. Das berichtete Bürgermeister Gerd Albrecht in der Sitzung des Planungs-Umwelt- und Wirtschaftsausschusses nach seinen Besuchen der Informationsabende in Meerdorf. Weder im Alten Landhaus noch im Dorfgemeinschaftsraum Neubrück hätten...