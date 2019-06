Die Feuerwehr musste am Donnerstagnachmittag in Peine ausrücken.

Peine. Die Einsatzkräfte konnten den Brandherd schnell ausmachen und so die Verbreitung verhindern. Die Höhe des Schadens wird noch ermittelt.

Peine: Feuer in Doppelhaushälfte am Schwarzen Weg

In einer Doppelhaushälfte am Schwarzen Weg ist am Donnerstagnachmittag gegen 16.50 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte machten den Brandherd laut Polizeisprecher Matthias Pintak schnell im Dachbereich aus und verhinderten die Ausbreitung des Feuers.

Straße musste gesperrt werden

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Straße Schwarzer Weg demnach zwischen der Duttenstedter Straße und der Gunzelinstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun, wie es zum Ausbruch des Feuers kam. Am betroffenen Gebäude entstand ein Schaden, dessen Höhe nun ermittelt wird, so Pintak weiter.