Verdi: Bei Klinik-Krise in Peine auch an die Menschen denken

In der Finanzkrise des Klinikverbunds AKH-Gruppe Celle, zu dem das Klinikum Peine gehört, liegt eine turbulente Woche hinter den Akteuren. Und in der nächsten Woche stehen wiederum weitreichende Entscheidungen an. Die Sachlage in Kürze: In der Aufsichtsratssitzung der Stiftung in Celle am Mittwoch...