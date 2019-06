Fridays-for-Future-Bewegung sammelt im Peiner Stadtpark Müll

Tolle Aktion der jungen Aktivisten der Fridays-for-Future-Bewegung in Peine: Am Samstagvormittag sammelte ein Team Müll im Stadtpark. Und das ganz bewusst nicht an einem der sonst üblichen Aktionstage, sondern an einem Samstag – an dem ohnehin schulfrei ist. Die Fridays-for-Future-Bewegung setzt sich für den Klimaschutz ein. Vorwiegend Schüler demonstrieren nach dem Vorbild der schwedischen Schülerin Greta auch freitagvormittags – zu...