Seniorenstützpunkt Peine bietet kostenlos Wohnungscheck an

Peine. Mit dem Angebot erhalten Bewohner die Möglichkeit, durch Veränderungen in den eigenen vier Wänden so lange wie möglich im eigenen Haus zu wohnen.

Sommerzeit ist Urlaubszeit – und somit bleibt den Menschen die Zeit für einen Wohnungscheck: Dazu rät Mändy Kiessling, beim Senioren- und Pflegestützpunkt in Peine zuständig für den Bereich Wohnraumberatung.

„Ein Check hinsichtlich der Sicherheit beim Wohnen ist aber auch bei Anwesenheit möglich und sogar nötig“, meint die Diplomsozialarbeiterin: „Insbesondere ältere Menschen haben häufiger Schwierigkeiten bei der Benutzung einzelner Ausstattungen in ihrem Haus oder ihrer Wohnung, weil die eigene Beweglichkeit durch das Alter oder einer Erkrankung eingeschränkt sind.“

Aber beinah alle Menschen hätten die Fähigkeit, sich an gegebene Situationen zu gewöhnen und daraus „das Beste zu machen“. Eine steile Treppe, eine hohe Dusche, Dunkelheit im gesamten Haus oder viele Teppichbrücken können die Sicherheit eines älteren Menschen extrem gefährden, nennt Mändy Kiessling Beispiele. Die Wohnraumberatung des Senioren- und Pflegestützpunkts Niedersachsen im Landkreis Peine stellt – mit einer hauptamtlichen und neun ehrenamtliche Mitarbeitern – eine Checkliste für ein sicheres Wohnen zur Verfügung. „Sie richtet sich an Menschen, die sicherer und so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen möchten“, schildert Mändy Kiessling. Bei der Checkliste handelt es sich um Anregungen, um den notwendigen Veränderungen im eigenen Wohnumfeld auf die Spur zu kommen. Zur Checkliste für ein sicheres Wohnen gehören:

• Hauseingang: Ist die Haustür ohne Gefahren zu erreichen (zum Beispiel unebenes Pflaster)? Können Sie das Haus ohne Überwindung von Stufen betreten? Wenn es Stufen gibt, sind beidseitig Handläufe vorhanden? Lässt sich die Haustür leicht öffnen und schließen? Ist die Haustür überdacht? Sind die Klingelschilder und der Eingangsbereich ausreichend beleuchtet? Sind die Hausnummer und ihr Namensschild zu jeder Tageszeit gut lesbar? Gibt es einen eingelassenen, bodengleichen Fußabtreter?

• Hausflur und Treppenhaus: Sind an den Treppen beidseitig Handläufe angebracht? Haben Sie genügend Bewegungsfläche, auch um eventuell einen Rollator oder Rollstuhl zu nutzen oder abzustellen? Sind die Treppenstufen rutschhemmend und gut zu erkennen? Können Sie den Briefkasten bequem erreichen? Sind Flur und Treppen hell genug beleuchtet? Brennt die Treppenhausbeleuchtung, bis Sie die Wohnung erreicht haben?

• Wohnungsflur: Gibt es einen Türspion in für Sie gut erreichbarer Höhe? Ist die Garderobe gut zu erreichen? Gibt es einen Sitzplatz zum An- und Ausziehen?

• Wohnzimmer: Sind die Sitzmöbel ohne Hindernisse zu erreichen? Können Sie bequem Platz nehmen und wieder aufstehen? Ist die Sitzecke für Sie hell genug zum Lesen?

• Küche: Sind die Arbeitsflächen in der richtigen Höhe für Sie? Haben Sie die Möglichkeit im Sitzen zu arbeiten? Können Sie alle Bedienelemente/Armaturen leicht erreichen und sicher handhaben?

• Bad und WC: Geht die Tür nach außen auf? Kann die Tür von außen entriegelt werden? Können Sie die Badewanne/Dusch selbstständig und sicher benutzen? Gibt es Haltegriffe? Hat die Toilette die richtige Höhe? Sind Badewanne oder Dusche rutschfest? Können Sie das Waschbecken auch im Sitzen benutzen? Hängt der Spiegel in der richtigen Höhe? Gibt es genügend und gut erreichbare Ablagen und Schränke? Können Sie die Armaturen problemlos bedienen? Ist das Badezimmer hell ausgeleuchtet?

• Schlafzimmer: Sind Bett und Schränke ohne Hindernisse zu erreichen? Hat Ihr Bett eine angenehme Höhe und Breite?Können Sie bequem aufstehen und sich hinlegen? Gibt es Abstützmöglichkeiten hierfür? Können Sie sich bequem an- und ausziehen? Können Sie vom Bett aus einen Lichtschalter erreichen? Ist ein Lichtschalter für den Flur erreichbar, wenn Sie aus dem Schlafzimmer kommen? Haben Sie Telefon oder Notruf am Bett?

• Balkon (Terrasse oder Garten): Haben Sie einen Haltegriff im Türrahmen? Sind Sonnen-/Regenschutz vorhanden?

• Gesamte Wohnung: Sind die Türen ausreichend breit (zum Beispiel auch für Rollator/Rollstuhl geeignet)? Gibt es Schwellen zu überwinden? Ist der Fußboden trittsicher/nicht rutschig/keine erhöhten Teppiche als Stolperfalle? Gibt es andere Stolpergefahren (Telefonkabel oder ähnliches)?

• Allgemeine Fragen: Haben Sie ein mobiles Telefon/Notrufgerät? Können Sie das Telefon sicher und bequem erreichen?Hören Sie Telefon und Klingel überall in der Wohnung? Sind Heizkörperventile und Steckdosen gut zu bedienen? Sind Fenstergriffe und Lichtschalter bequem erreichbar? Gibt es genügend Handläufe, Haltegriffe, Abstützmöglichkeiten in ihrem Zuhause? Sind Rauchmelder und Feuerlöscher vorhanden?

„Diese vielen Fragen und Checks sind notwendig, damit sie sicherer, bequemer und somit lange in ihrem Zuhause wohnen können“, ist Mändy Kiessling überzeugt: „Haben Sie den Mut, Ihre Wohnsituation selbst zu überprüfen und Veränderungen zu wagen, damit ihr Leben angenehm und gefahrenfrei bleibt oder wird.“ Bei der Umgestaltung zur sicheren Wohnung geht es um die Beseitigung Stolperfallen und um die Erhöhung eines bequemeren Wohnens. Bei Fragen können sich alle älteren Menschen aus dem Landkreis Peine an den Senioren- und Pflegestützpunkt wenden: Die Beratung ist kostenfrei und neutral.

Kontakt: Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen im Landkreis Peine, Winkel 31 in 31226 Peine, Bereich Wohnraumberatung, Mändy Kiessling – Telefon (05171) 401 9104.